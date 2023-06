Steinmeier na prvem obisku v tujini gostil kitajskega premierja

Berlin, 19. junija - Nemški predsednik Frank-Walter Steinmeier je danes gostil kitajskega predsednika vlade Li Qianga, ki je na prvem obisku v tujini v vlogi premierja. Pozval ga je h krepitvi komunikacijskih kanalov med ZDA in Kitajsko in poudaril pomen vezi med velesilama za globalno varnost in sodelovanje.