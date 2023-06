Ljubljanska borza: SBI TOP dopoldne v minusu

Ljubljana, 19. junija - Indeks SBI TOP je v dopoldanskem delu trgovanja zdrsnil 0,54 odstotka pod gladino. Najgloblje v minusu so delnice Save Re in Zavarovalnice Triglav, ki so doslej izgubile 5,38 oz. 4,84 odstotka. Z delnicami Save Re so vlagatelji zaenkrat opravili največ poslov, med prometnejšimi so še delnice NLB, Krke in Zavarovalnice Triglav.