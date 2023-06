Združeni arabski emirati in Katar ponovno odpirata veleposlaništvi

Dubaj/Doha, 19. junija - Združeni arabski emirati (ZAE) in Katar sta danes napovedala ponovno odprtje svojih diplomatskih predstavništev, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Monarhiji sta uradne odnose obnovili januarja leta 2021, po koncu skoraj štiriletne regionalne diplomatske in prometne blokade, zaradi katere so napetosti med državama narasle.