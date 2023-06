Podjetjem na voljo spletno orodje za samooceno trajnostne usmerjenosti

Ljubljana, 19. junija - Slovenski podjetniški sklad je za zagonska in hitro rastoča podjetja ter druga inovativna mikro, mala in srednje velika podjetja razvil tako imenovan pripomoček ESG - napredno spletno orodje za samooceno trajnostne usmerjenosti. Podjetjem omogoča, da prepoznajo morebitna okoljska, družbena in upravljavska tveganja svojega poslovanja.