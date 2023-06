Kenija in EU podpisali trgovinski sporazum

Nairobi, 19. junija - Predstavniki EU in Kenije so danes v kenijski prestolnici Nairobi podpisali trgovinski sporazum. Ko bo sporazum ratificiran in začel veljati, bo Keniji omogočil brezcarinski izvoz na trg EU, afriška država pa bo postopoma odprla svoj trg za večji uvoz iz EU, poroča francoska tiskovna agencija AFP.