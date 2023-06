Tovorna ladja v Egejskem morju rešila 68 migrantov

Atene, 19. junija - Tovorna ladja je davi je v Egejskem morju pri grškem otoku Kalimnos rešila 68 migrantov, ki so se znašli v stiski, poročajo grški mediji. Rešeni so nepoškodovani, obalna straža pa jih je s tovorne ladje odpeljala v registracijsko taborišče za begunce in migrante, ki so nezakonito vstopili v državo, na otoku Leros.