Mariborska tržnica z novimi prostori za prodajo mlečnih in mesnih izdelkov

Maribor, 19. junija - Na osrednji mariborski tržnici v petek odpirajo nove prostore za prodajalce z mlečnimi in mesnimi izdelki. Te so uredili v objektu na Koroški cesti 21, ki je nekoč že bil sestavni del tržnice. Začasni montažni paviljon, v katerem so bili ti prodajalci nameščeni doslej, bodo odstranili, pojasnjujejo v družbi Mestne nepremičnine.