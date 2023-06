Z grškim strokovnjakom Slovenija v boj za EP 2025

Ljubljana, 19. junija - Medtem ko bodo danes in jutri v Tel Avivu in Ljubljani potekale kvalifikacije za četrtfinale evropskega prvenstva, so slovenske košarkarice že zapustile uradni hotel eurobasketa in se odpravile na počitnice. S 15. mestom bodo zabeležile najslabši rezultat na EP, kljub temu pa bo Georgios Dikaiulakos še naprej njihov selektor.