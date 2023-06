Salus v nakup deležev hrvaškega Medoriona

Ljubljana, 19. junija - Veletrgovec z zdravili in medicinskimi pripomočki Salus je v petek sklenil kupoprodajno pogodbo za nakup poslovnih deležev v hrvaški družbi Medorion. Predmet pogodbe je nakup do stoodstotnega poslovnega deleža, in sicer v obdobju naslednjih štirih let. Kupnina bo za 51-odstotni delež znašala največ 2,3 milijona evrov, so sporočili iz Salusa.