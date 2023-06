Rusija poroča o obstreljevanju in ranjenih v Belgorodu

Voronež/Simferopol, 19. junija - Oblasti ruske regije Belgorod ob meji z Ukrajino so danes poročale o obstreljevanju z ukrajinske strani, v katerem naj bi bilo ranjenih sedem ljudi, med njimi otrok. Medtem so s polotoka Krim, ki ga zaseda Rusija, sporočili, da so ponoči sestrelili dva brezpilotna letalnika.