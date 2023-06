V Braziliji zaradi ciklona umrlo najmanj 13 ljudi

Porto Alegre, 19. junija - V ciklonu, ki je v petek pustošil po južni Braziliji, je umrlo najmanj 13 ljudi, več tisoč pa jih je moralo zapustiti svoje domove, so v nedeljo sporočile lokalne oblasti. Močno deževje in veter sta povzročila škodo v več mestih v zvezni državi Rio Grande do Sul, vključno z njenim glavnim mestom Porto Alegre, poroča francoska tiskovna agencija AFP.