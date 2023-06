Maribor, 19. junija - Na območju Orehove vasi je po skoku iz letala v nedeljo okoli poldneva pri doskoku padla 34-letna padalka in se pri tem lažje poškodovala. Po prvih zbranih informacijah policije je do nesreče prišlo zaradi težav s padalom, ki se ni pravilno odprlo. Policisti o dogodku še zbirajo obvestila, so danes sporočili s Policijske uprave Maribor.