Velika menjava v NBA: Beal v Phoenix, Paul v Washington

Phoenix, 19. junija - Ekipi Phoenix Suns in Washington Wizards sta se dogovorili za veliko zamenjavo v severnoameriški košarkarski ligi NBA. Vanjo sta vpletena zvezdnika All-Star, Chris Paul in Bradley Beal. Podrobnosti še niso znane, vendar bo Paul igral za Wizards, Beal pa za Suns s Kevinom Durantom in Devinom Bookerjem, med drugim poroča ameriški ESPN.