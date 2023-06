Hertogenbosch, 18. junija - Nizozemec Tallon Griekspoor je zmagovalec moškega teniškega turnirja ATP 250 v domačem Hertogenboschu. V finalu je po napetem obračunu in več kot dveh urah in pol igre ugnal Avstralca Jordana Thompsona s 6:7 (4), 7:6 (3) in 6:3.