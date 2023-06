Primorske novice o dialogu za mir na Balkanu (19. 6.)

Koper, 18. junija - Denis Sabadin v komentarju Vojne in terorizem niso religija pojasnjuje, da so se voditelji največjih verskih skupnosti na Balkanu na Forumu za mir in dialog na Balkanu, ki je potekal v Kopru, zavezali, da ne bodo podpirali diskriminacije in nasilja. Zaradi svoje lege in zgodovine je po mnenju avtorja prav Koper izvrstno mesto za takšno pobudo.