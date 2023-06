Večer o slabši obiskanosti Borštnikovega srečanja (19. 6.)

Maribor, 18. junija - Petra Vidali v komentarju Zaradi koga že? opozarja, da letošnji festival Borštnikovega srečanja, navkljub določenemu prilagajanju študentom, vsaj v prvi polovici ni bil dobro obiskan. Avtorica meni, da so med drugim del publike preusmerili tudi drugi festivali, in poudarja, da so festivali namenjeni obiskovalcem in ne inštitucijam.