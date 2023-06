Švicarji na referendumu podprli podnebni zakon in obdavčitev multinacionalk

Bern, 18. junija - Švicarji so danes na referendumu odločali o zakonih o zaščiti podnebja in o minimalni obdavčitvi multinacionalk. Volivci so oba zakona podprli. Nov podnebni zakon je podprlo dobrih 59 odstotkov volivcev, medtem ko jih je skoraj 80 odstotkov podprlo vpeljavo minimalne obdavčitve multinacionalk.