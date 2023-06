Ženska, ki je oživela v krsti, po nekaj dneh zares umrla

Quito, 18. junija - Ženska v Ekvadorju, ki so jo pomotoma razglasili za mrtvo in je, medtem ko so se svojci poslavljali od nje, znova pokazala znake življenja, je po nekaj dneh zares umrla. 76-letna Bella Montoya je umrla na oddelku za intenzivno nego teden dni po tistem, ko je na lastnem pogrebu potrkala na krsto in tako dodobra šokirala žalujoče.