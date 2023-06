Podčetrtek, 18. junija - Evropski pokal v judu v nedeljo ni postregel s slovenskim uspehom. Do zmag sta prišla le Juš Mecilošek v kategoriji do 81 kg in Jaro Vezjak v kategoriji do 100 kg. Uspeh tekmovanja tako ostaja sobotno tretje mesto Maše Slavinec.