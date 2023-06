Murrayju drugi zaporedni turnir

Nottingham, 18. junija - Nekdanji prvi teniški igralec sveta Britanec Andy Murray je dobil še drugi zaporedni turnir serije challenge. Po Surbitonu je bil brez izgubljenega niza najboljši tudi v Nottinghamu, kjer je v finalu premagal Francoza Arthurja Cazauxa s 6:4 in 6:4. S tem je prišel do svoje desete posamične zmage zapovrstjo, take serije pa ni imel že od leta 2017.