Euskatel zaradi kraje koles ob zadnjo etapo slovenske pentlje

Ljubljana, 18. junija - Kolesarji španske ekipe Euskatel-Euskadi so pred zadnjo etapo kolesarske dirke po Sloveniji končali tekmovanje. Razlog za odstop je kriminalno dejanje, ponoči so jim pred hotelom v Ljubljani ukradli klubski kombi s 14 kolesi znamke Orbea Orca Aero, so sporočili prireditelji slovenske pentlje.