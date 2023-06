41. festival idrijske čipke je potekal r(e)volucionarno

Idrija, 18. junija - V Idriji je ta konec tedna potekala že 41. izvedba Festivala idrijske čipke, ki je letos potekal pod sloganom rEVOLucija, organizatorji so v ospredje postavili (r)evoloucijo idrijske čipke oziroma njen razvoj s poudarkom na ženskah, ki so idrijsko čipko ponesle v svet. Na ogled so bile številne razstave in bogat spremljevalni program.