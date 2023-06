50.000 ljudi na odprtju specialne olimpijade

Berlin, 18. junija - V Berlinu so sinoči odprli igre specialne olimpijade, največji večšportni dogodek v Nemčiji po olimpijskih igrah leta 1972. Na olimpijskem stadionu se je zbralo 50.000 ljudi, ki so pozdravili 7000 športnikov z motnjami v duševnem razvoju iz 176 držav, ki se bodo do 25. junija potegovali za kolajne v 26 športih.