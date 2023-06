Blinken prispel na obisk v Peking

Peking, 18. junija - Ameriški državni sekretar Antony Blinken je danes prispel na obisk v Peking. To je njegov prvi obisk na Kitajskem, od kar je leta 2021 prevzel položaj, načrtovan je bil že za februar, a so ga v zadnjem trenutku preložili zaradi domnevnega kitajskega vohunskega balona nad ZDA. Cilj obiska je izboljšati napete odnose med ZDA in Kitajsko.