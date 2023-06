Razmere na slovenskih cestah ob 8. uri

Ljubljana, 18. junija - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste bodo danes zaradi mednarodne kolesarske dirke "Tour of Slovenia 2023" 30 do 60 minutne popolne zapore nekaterih glavnih cest. Med 11:30 in 15:30 bodo zapore cest na relaciji Vrhnika-Podpeč-Ljubljana-Škofljica-Grosuplje-Ivančna Gorica-Trebnje-Novo mesto.