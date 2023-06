Tina Trstenjak: Vabila predsednika IJF se ne zavrne

Celje, 19. junija - Judoistka Tina Trstenjak je že decembra naznanila konec športne poti. Konec tedna se je "kraljevsko", kot se za olimpijsko, svetovno in evropsko prvakinjo spodobi, poslovila še na uradni zabavi za prijatelje in vse, ki so jo spremljali. A ostaja v judu, k sodelovanju jo je povabil predsednik Mednarodne judoistične zveze (IJF) Marius Vizer.