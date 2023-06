Švicarji na referendumu podprli podnebni zakon in obdavčitev multinacionalk

Bern, 18. junija - Švicarji so danes na referendumu odločali o zakonih o zaščiti podnebja in o minimalni obdavčitvi multinacionalk. Volivci so glede na prve projekcije oba zakona podprli. Nov podnebni zakon je podprlo slabih 59 odstotkov volivcev, medtem ko jih je skoraj 80 odstotkov podprlo vpeljavo minimalne obdavčitve multinacionalk.