Španci in Hrvati za naslov v ligi narodov

Rotterdam, 18. junija - V finalu tretje izvedbe nogometne lige narodov se bosta v nizozemskem Rotterdamu pomerili španska in hrvaška izbrana vrsta. Španci bodo drugič igrali v finalu in lovili prvo lovoriko, medtem ko so Hrvati sploh prvič nastopili na zaključnem turnirju tega tekmovanja pod okriljem Evropske nogometne zveze Uefe.