Na Brajnikovem memorialu najbolj vzdržljiva specialna enota policije

Bled, 17. junija - Pod Ribensko goro pri Bledu se je danes zaključil 29. Pohod razuma, volje in moči - Brajnikov memorial, ki so se ga udeležili policisti, vojaki, gasilci, gorski reševalci in pripadniki civilne zaščite. Na zahtevnem dvodnevnem tekmovanju v vzdržljivosti je že tradicionalno zmagala ekipa specialne enote Generalne policijske uprave.