Evenepoel z etapno zmago, a brez pridobljenega časa

St. Gallen, 17. junija - Belgijski kolesar Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step) je zmagovalec sedme etape dirke po Švici. Na razgibani trasi od Tübacha do Weinfeldna (183,5 km) je po samostojnem napadu etapo končal pred Belgijcem Woutom Van Aertom in Francozom Bryanom Coquardom. Organizatorji so čase v etapi nevtralizirali po 25 km, zato do sprememb v seštevku ni prišlo.