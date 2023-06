Rokometaši iz Magdeburga prvi finalisti turnirja v Kölnu

Köln, 17. junija - Rokometaši nemškega Magdeburga so prvi finalisti zaključnega turnirja lige prvakov v Kölnu. Trikratni zmagovalci najbolj imenitnega evropskega klubskega tekmovanja v letih 1978, 1981 in 2002 so v polfinalu po izvajanju sedemmetrovk premagali špansko Barcelono s 40:39 (38:38, 31:31, 16:18).