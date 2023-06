Uvodni dan v Podčetrtku stopničke le za Mašo Slavinec

Podčetrtek, 17. junija - Judoistični tedni v Podčetrtku, tukaj so se zvrstili veteransko evropsko prvenstvo, EP v katah in kodokan seminar, se zaključujejo s tradicionalnim evropskim pokalom. Uvodni dan je slovenske nastope lepo obeležila Maša Slavinec, ki je v kategoriji do 52 kg osvojila bronasto odličje.