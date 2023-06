Kardinal Parolin: Verstva imajo lahko temeljno vlogo pri gradnji miru

Koper, 17. junija - Vatikanski državni tajnik Pietro Parolin je danes ob robu medverskega Foruma za mir in dialog na Balkanu v Kopru dejal, da imajo verstva lahko temeljno vlogo pri gradnji miru. Ob tem pa je opozoril, da lahko tudi vzorne primere sožitja in miru v trenutku uničijo negativne sile, napetosti in protislovja.