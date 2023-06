Na medverskem forumu pozvali k skupnim prizadevanjem za premagovanje razlik na Balkanu

Koper, 17. junija - V Kopru se je dopoldne začelo medversko srečanje Forum za dialog in mir na Balkanu, ki se ga udeležujejo visoki predstavniki verstev v regiji, pa tudi predsednica države Nataša Pirc Musar. Ta je verske voditelje pozvala, naj s svojim zgledom in delovanjem prispevajo k premagovanju razlik na Balkanu. Podprli so evropsko perspektivo območja.