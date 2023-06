V zadnjem desetletju opazno izboljšanje pri vzpostavljanju reševalnega pasu

Logatec, 17. junija - Razmere na področju oblikovanja reševalnega pasu so se v Sloveniji v zadnjem desetletju bistveno izboljšale, so ob 10. obletnici posnetka gasilcev, ki so si pot do kraja nesreče na avtocesti Logatec-Unec peš utirali pot med množico vozil, poudarili pristojni. Obenem so opozorili, da se še vedno najdejo posamezniki, ki reševalni pas izkoriščajo.