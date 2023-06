Vreme: Danes precej jasno, popoldne in zvečer nekaj ploh in neviht

Ljubljana, 17. junija - Danes bo precej jasno, popoldne bodo v notranjosti Slovenije nastale posamezne plohe ali nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 28 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V nedeljo bo pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, ob morju okoli 16, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj Celzija.

Obeti: V ponedeljek in torek bo pretežno jasno in postopno bolj vroče. Popoldne bo v hribih kakšna vročinska nevihta. Ponekod bo pihal jugozahodni veter.

Vremenska slika: Nad zahodnim in osrednjim Sredozemljem ter nad srednjo Evropo in zahodnim Balkanom je območje visokega zračnega tlaka. Višinsko jedro hladnega zraka nad srednjo Evropo slabi. Nad naše kraje bo od severozahoda dotekal postopno toplejši in bolj suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo deloma jasno, v popoldanskem in večernem času bo nastalo nekaj ploh in neviht. V nedeljo bo pretežno jasno.