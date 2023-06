Švicarska pentlja se bo danes kljub tragični smrti nadaljevala

Chur, 17. junija - Po tragični smrti švicarskega kolesarja Gina Mäderja se bo dirka po Švici danes nadaljevala, so v petek pozno zvečer sporočili organizatorji. Ob koncu "čustvenega dneva in zelo ganljive spominske vožnje" so se organizatorji po posvetovanju z njegovo družino odločili, da se bo dirka nadaljevala, piše v izjavi za javnost.