Borzni indeksi Wall Streeta z novo tedensko rastjo

New York, 17. junija - Borzni indeksi Wall Streeta so v petek sklenili najboljši teden rasti po marcu, čeprav so v zadnjem trgovalnem dnevu rahlo nazadovali. Širši indeks Standard & Poor's je med drugim zaradi odločitve centralne banke Federal Reserve (Fed), da ne bo višala obrestnih mer, tedensko rast beležil že peti zaporedni teden.