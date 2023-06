Newyorške borze današnji dan sklenile z izgubo

New York, 16. junija - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje zaključili s padcem vrednosti. Borze so v drugi polovici današnjega trgovanja izgubile zagon, ki so ga zaradi pozitivnih novic vzdrževale v zadnjih dneh, kar po mnenju analitikov ni neobičajno, poroča francoska tiskovna agencija AFP.