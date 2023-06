Francozinje, Srbkinje in Belgijke še brez poraza

Ljubljana/Tel Aviv, 16. junija - Po dveh uvodnih porazih so se za košarkarice Slovenije končale sanje o nastopu v izločilnih bojih na evropskem prvenstvu. V 2. krogu skupine C so izgubile z Nemčijo. Francija, s katero bo Slovenija odigrala v nedeljo tekmo brez posebnega naboja, je s 63:57 za drugo zmago premagala Veliko Britanijo. Brez poraza so tudi Srbkinje in Belgijke.

Francija je po dveh zmagah na vrhu slovenske skupine C, Britanke in Nemke si delijo tri točke, Slovenke so z dvema točkama in dvema porazoma zadnjeuvrščene v skupini.

V skupini B je z dvema zmagama na vrhu Belgija, ki je v Tel Avivu v Izraelu s kar 84:41 premagala Češko, Italijanke so bile boljše od Izraelk (88:68), ki so tako kot Slovenke še brez zmage.

V skupini D v Ljubljani pa je Turčija po izenačeni končnici za zgolj točko ugnala Madžarsko s 69:68.

Zato pa se je velikanska kakovostna razlika pokazala na tekmi Srbija - Slovaška, na kateri so Slovakinje Srbkinjam dale 52 točk, medtem ko so košarkarice Srbije dosegle 90 točk. Srbkinje so z dvema zmagama na vrhu skupine D.

Najbolj izenačena je skupina A, v kateri imajo pod dveh krogih vse štiri ekipe po tri točke. Španija je po spodrsljaju proti Latviji le premagala Črno goro za prvo zmago, Grčija pa je bila v Tel Avivu v skupini A boljša od Latvije s 73:65. Črnogorke so v četrtek na prvi tekmi ugnale Grkinje.