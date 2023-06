Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (16. 6)

Ljubljana, 16. junija - Tuje tiskovne agencije so danes poročale o zasegu 20 kilogramov zlata na slovensko-italijanski meji, ki naj bi bilo vredno okoli 1,8 milijona evrov. Poročale so tudi o aretaciji slovenske državljanke, ki je prek Hrvaške tihotapila migrante in o zavzemanju premiera Roberta Goloba za pospešitev gradnje nove jedrske elektrarne.