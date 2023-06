Na posvetu o svobodi izražanja sodelujoči opozorili, da se jo lahko omeji le pod strogimi pogoji

Ljubljana, 16. junija - Sodelujoči na današnjem posvetu o pravnih, moralnih in psiholoških izzivih omejevanja svobode izražanja so se strinjali, da je svoboda govora temeljna pravica svobodne demokratične družbe, pravico do izražanja pa je dopustno omejiti le pod "strogimi pravnimi merili," so zapisali v Državnem svetu.