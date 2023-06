Ameriški Precision Resource evropsko proizvodnjo vzpostavil v Logatcu

Logatec, 18. junija - Ameriško podjetje na področju finega štancanja Precision Resource je evropsko proizvodnjo vzpostavilo v Logatcu. Tovarno, ki so jo zgradili lani, so ta teden predstavili javnosti. Lokacija v Logatcu jim omogoča tudi širitev proizvodnje, če se bodo za to pokazale potrebe, so pojasnili za STA.