Platforma za napovedovanje kompetenc: Po letu 2027 upad prostih delovnih mest

Ljubljana, 17. junija - Število prostih delovnih mest se bo povečevalo do leta 2027, nato pa se bo začelo zmanjševati. Do leta 2037 bodo nova delovna mesta na voljo predvsem za strokovnjake, za druge poklice bo zaposlovanje le nadomestne narave. Gospodarstvo bo potrebovalo predvsem terciarno in srednješolsko izobražen kader, kaže Platforma za napovedovanje kompetenc.