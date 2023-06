Delnice na Ljubljanski borzi so se ta teden v povprečju podražile

Ljubljana, 16. junija - Indeks SBI TOP je ta teden na Ljubljanski borzi pridobil 0,15 odstotka in trgovanje danes sklenil pri 1243,24 točke. Najbolj so se podražile Krkine delnice, največji zdrs pa v tednu dni beležile delnice Cinkarne Celje, potem ko so delničarji na sredini skupščini zavrnili nasprotne predloge, po katerih bi družba letos izplačala dividende.