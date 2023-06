V Kopru medverski forum za dialog in mir na Balkanu

Koper, 17. junija - Koper bo danes gostil medversko srečanje Forum za dialog in mir na Balkanu. Srečali se bodo voditelji katoliške, pravoslavne, luteranske, islamske in judovske skupnosti na območju, foruma pa se bodo udeležili tudi predsednica republike Nataša Pirc Musar, predsednik vlade Robert Golob in vatikanski državni tajnik Pietro Parolin.