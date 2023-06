Bosch Rexroth na Brniku odprl nov proizvodni obrat

Brnik, 16. junija - Slovensko podjetje Bosch Rexroth, ki je del istoimenske nemške skupine in širšega konglomerata Bosch, je danes v bližini brniškega letališča odprlo svojo novo poslovno in proizvodno stavbo. Podjetje bo na Brniku združilo zaposlene z dosedanjih treh lokacij, hkrati pa bo razširilo proizvodnjo in ustvarilo najmanj 123 novih delovnih mest.