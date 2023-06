Gino Mäder podlegel poškodbam po padcu na dirki po Švici

Bern, 16. junija - Umrl je švicarski kolesar Gino Mäder, ki je v zaključku četrtkove etape na dirki po Švici padel v prepad in nekaj časa nepremično ležal v vodi. Zdravniki so na kraj nesreče prišli nekaj minut po njegovem padcu in ga s helikopterjem prepeljali v bolnišnico v Churu, kjer je danes umrl ob 11.30, je sporočilo njegovo moštvo Bahrain Victorious.