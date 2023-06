Japonska zvišala starostno mejo privolitve v spolni odnos s 13 na 16 let

Tokio, 16. junija - Japonska je danes zvišala starostno mejo za privolitev v spolni odnos s 13 na 16 let. V okviru reforme kazenskega zakonika je zgornji dom japonskega parlamenta soglasno sprejel tudi razjasnjene zahteve za pregon posilstva in kriminalizacijo voajerizma. Skupina Human Rights Now s sedežem v Tokiu je reforme pozdravila kot "velik korak naprej".