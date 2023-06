Svetovni dan boja proti degradaciji tal in sušam s poudarkom na enakosti spolov

Ljubljana, 17. junija - Danes je svetovni dan boja proti dezertifikaciji, degradaciji tal in sušam. Osrednji poudarek je letos namenjen enakosti spolov s ciljem ozaveščanja o nesorazmernem vplivu dezertifikacije, degradacije tal in suše na ženske in dekleta ter odpravi ovir, s katerimi se te soočajo pri sprejemanju odločitev o zemljiških vprašanjih.